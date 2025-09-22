Toscana è sciopero per Gaza | picchetti e manifestazioni lunga giornata di iniziative

Firenze, 22 settembre 2025 – Scatta lo sciopero per Gaza in tutta Italia e anche in Toscana. È il giorno della mobilitazione del sindacato di base (Usb) dopo quella che era andata in scena venerdì 19 settembre organizzata dalla Cgil. È un lunedì 22 settembre di possibili disagi, con blocchi del traffico a causa dei cortei e servizi a singhiozzo soprattutto nella sanità e nella scuola. Anche gli studenti scendono in piazza, con una manifestazione a Firenze. “Blocchiamo tutto”: questo lo slogan dei manifestanti. Punti caldi a Calenzano, all’uscita dell’A1, dove ci sarà un ritrovo di dimostranti ma anche a Livorno, con un presidio al varco “Valesini” del porto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana, è sciopero per Gaza: picchetti e manifestazioni, lunga giornata di iniziative

