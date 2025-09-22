I l ritorno dalle ferie spesso coincide con un’esplosione di richieste e cose da fare, accompagnate da un senso di ritardo perpetuo. Il tutto si traduce in un bello stress da priorità. Il cellulare che esplode di notifiche, i colleghi che chiedono cose “per ieri”, le riunioni che si accavallano e la lista di compiti da smaltire si allunga. Non si tratta solo di organizzazione pratica, perché magari il calendario Google è in ordine perfetto, ma di imparare a proteggersi da urgenze spesso apparenti e da richieste non sempre realistiche. Almeno dal punto di vista temporale. Stress da rientro: come affrontarlo e gestire la quotidianità X Serve un “cuscinetto” anti stress. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Tornare dalle ferie può sembrare più faticoso del previsto: la posta che esplode, i colleghi che chiedono tutto e subito, la sensazione di non riuscire a stare dietro a nulla. Lo stress da rientro è reale, ma non deve avere la meglio. Con piccoli accorgimenti puoi rientrare nei ritmi senza sentirti travolta, imparando a distinguere ciò che è davvero urgente da ciò che può aspettare e ritagliando spazio per te stessa anche nelle giornate più piene.Scopri come gestire lo stress del rientro e ritrovare equilibrio al lavoro.