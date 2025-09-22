torna unijunior via alle iscrizioni per le lezioni rivolte ai bambini

Sono aperte le iscrizioni al quattordicesimo anno accademico di ”Unjunior-Conoscere per crescere’, il ciclo di lezioni universitarie per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni, promosso e organizzato dall’Università di Ferrara in collaborazione con l’associazione culturale Leo Scienza. Confermate anche per questa edizione le due sedi di Ferrara del polo Chimico bio medico (via Borsari, 46) e palazzo Turchi di Bagno (corso Ercole I D’Este, 32), nonché quella di Rovigo al dipartimento di Giurisprudenza a palazzo Angeli (via Domenico Angeli, 28). Sono trenta gli appuntamenti previsti nel programma 202526, fra lezioni e laboratori, tenuti da ventotto docenti afferenti a diversi dipartimenti dell’Ateneo estense, che si svolgeranno per sette sabati a partire dal 18 ottobre, per concludersi con la festa finale di consegna diplomi il 31 gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

