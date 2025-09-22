Torna Un Pasto al Giorno la comunità Papa Giovanni in prima linea nel ricordo di don Oreste Benzi

Lo scorso anno oltre 670 milioni di persone hanno sofferto la fame e, secondo le stime, saranno ancora 512 milioni nel 2030. Siamo dunque ben lontani dall’obiettivo “Fame zero”, il secondo dei 17 obiettivi di Sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030. A dirlo è il Rapporto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

