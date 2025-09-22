Torna l' evento cinematografico dedicato ai più grandi amici degli esseri umani

A Roma, tra le luci autunnali, si aprirà, dal 24 al 28 settembre, l’ottava edizione del Pet Carpet Film Festival, un evento cinematografico internazionale che celebra non solo il cinema, ma soprattutto l’amore universale per gli animali domestici e selvatici. Quest’anno, oltretutto, la manifestazione assume un significato ancora più profondo: ricorderà, infatti, gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, patrono degli animali, inserendosi anche nel contesto del Giubileo, un momento di condivisione, pace e fraternità. Pet Carpet Film Festival, tra cinema, amore per gli animali e solidarietà X Pet Carpet Film Festival, l’evento dal cuore solidale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Torna l'evento cinematografico dedicato ai più grandi amici degli esseri umani

In questa notizia si parla di: torna - cinematografico

Il Sicilia Film Fest torna in scena a Terrasini: palazzo d’Aumale si trasforma in un palcoscenico cinematografico

Venezia 82, torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama cinematografico italiano: Cortinametraggio

Il romanzo "La guerra dei Roses" torna sul grande finalmente sul grande schermo con un nuovo adattamento cinematografico, "I Roses" il nuovo film di Jay Roach vi aspetta al cinema conti di Acqualagna da giovedì sera alle 21.15, non mancate! . . . ? Preno - facebook.com Vai su Facebook

Dal 20 al 28 settembre torna il Ferrara Film Festival: Publimedia Italia è media partner dell’evento; PerSo Film Festival: torna il concorso internazionale di cinema sociale e d’autore; Film Festival della Lessinia 2025, l’evento dedicato alla vita e alle storie di montagna torna in streaming s….

Recitazione Cinematografica torna a Fiumicino con Act Out Loud 3.0, l’evento annuale dedicato agli attori - È in programma per la prossima domenica 6 luglio l’atteso ritorno di 'Act Out Loud', l’evento annuale di Recitazione Cinematografica (RC) alla sua terza edizione. Lo riporta ilmessaggero.it

L'evento dedicato all'outdoor è in programma dal 18 al 21 settembre alla Biblioteca degli Alberi, con una serie di performance, documentari, talk e workshop - Performance, installazioni, talk e workshop tra natura e creatività. living.corriere.it scrive