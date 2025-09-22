Torna l' Appia day | quattro giorni per valorizzare il tracciato storico della Regina Viarum

L'Aps Brindisi e le Antiche Strade, come ogni anno a partire dal 2018, si fa promotrice dell’organizzazione delle attività in occasione della giornata nazionale “Appia day”, l’evento nazionale con appuntamenti che si snodano da Roma a Brindisi. Nella città terminale della Regina Viarum, l'evento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: torna - appia

Torna l'Appia Day: Comuni, istituzioni e associazioni si mobilitano

Il campo di Via Appia torna a vivere, prossimo obiettivo palestra Masi L'impianto sabatino ha una nuova vita grazie all'impegno del comune di Atripalda che esclusivamente grazie ai propri sforzi è riuscito a ridare la struttura alla comunità. - facebook.com Vai su Facebook

Musica,lezioni-concerti e visite guidate nel Parco archeologico dell'Appia antica: fino al 15 settembre torna Roma Unplugged Festival. A cura di http://SOC.LIFE ETIK http://I.S.SRL Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili http://Bit.ly/47Ygt1h - X Vai su X

Torna l'Appia day: quattro giorni per valorizzare il tracciato storico della Regina Viarum; Appia Day 2025 , festa lungo la Regina Viarum in quattro regioni italiane; Appia Day 2025.

Torna Roma Unplugged Festival, musica e storia sull'Appia Antica: Paolo Fresu e Francesco Cafiso in programma - Ecco il cartellone: Paolo Fresu e Francesco Cafiso in programma. tgcom24.mediaset.it scrive