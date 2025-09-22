Torna la Granfondo dei trapiantati | la 19ª edizione attraverserà la Puglia

Bergamonews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sensibilizzare i più giovani, informare correttamente sulla pratica del trapianto e invertire i numeri ancora negativi dei “sì” alla donazione. È questo lo spirito della 19esima Granfondo ciclistica dei trapiantati, organizzata dall’Associazione Amici del Trapianto di Fegato di Bergamo insieme all’ Asst Papa Giovanni XXIII e, quest’anno, con la collaborazione del Centro Regionale Trapianti della Puglia diretto dal prof. Loreto Gesualdo. La partenza della carovana è fissata per sabato 27 settembre da Bergamo, con arrivo a Galatone (Lecce) il 29 settembre per la prima tappa ufficiale. Dopo aver attraversato Taranto, Monopoli, Bari e Barletta, il gruppo arriverà a Foggia venerdì 3 ottobre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

torna la granfondo dei trapiantati la 19170 edizione attraverser224 la puglia

© Bergamonews.it - Torna la Granfondo dei trapiantati: la 19ª edizione attraverserà la Puglia

In questa notizia si parla di: torna - granfondo

Cerca Video su questo argomento: Torna Granfondo Trapiantati 19170