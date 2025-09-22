Sensibilizzare i più giovani, informare correttamente sulla pratica del trapianto e invertire i numeri ancora negativi dei “sì” alla donazione. È questo lo spirito della 19esima Granfondo ciclistica dei trapiantati, organizzata dall’Associazione Amici del Trapianto di Fegato di Bergamo insieme all’ Asst Papa Giovanni XXIII e, quest’anno, con la collaborazione del Centro Regionale Trapianti della Puglia diretto dal prof. Loreto Gesualdo. La partenza della carovana è fissata per sabato 27 settembre da Bergamo, con arrivo a Galatone (Lecce) il 29 settembre per la prima tappa ufficiale. Dopo aver attraversato Taranto, Monopoli, Bari e Barletta, il gruppo arriverà a Foggia venerdì 3 ottobre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Torna la Granfondo dei trapiantati: la 19ª edizione attraverserà la Puglia