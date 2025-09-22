Torna il maltempo nell' Aretino | prorogato codice giallo nel centro-sud della Toscana

È in transito su tutto il territorio regionale la perturbazione atlantica con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità.In particolare per il pomeriggio di oggi, lunedì 22 settembre, si prevedono piogge e temporali che dalle province. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: torna - maltempo

Maltempo, esondazione a Bardonecchia: torna incubo a due anni dall’alluvione. Sindaca: “Restate in casa”

Maltempo, al Nord torna l’autunno con burrasche e venti forti: a Milano un morto e 4 feriti | VIDEO

Maltempo: Merate registra il record di pioggia, torna il bel tempo

Maltempo a Roma, da oggi torna la pioggia e scatta l'allerta meteo https://ift.tt/0GAjn4V - X Vai su X

Torna il maltempo: lunedì con allerta gialla in tutta la provincia di Lucca - facebook.com Vai su Facebook

Torna il maltempo nell'Aretino: prorogato codice giallo nel centro-sud della Toscana; L'ultimo weekend d'estate: le previsioni per i prossimi giorni; Maltempo, codice arancione su costa e Toscana occidentale. Codice giallo nell’aretino.

Torna in edicola “Notizie di Storia”, periodico semestrale della Società storica aretina - Il nuovo numero presenta in apertura un articolo di Gaetano Greco su Pietro Usimbardi, che fu vescovo di Arezzo a cavallo fra Cinque e Seicento Arezzo, 2 agosto 2025 – Torna in edicola “Notizie di ... Segnala lanazione.it

Torna in edicola “Notizie di Storia”, periodico semestrale della Società storica aretina, diretto da Luca Berti - La rivista, in formato rotocalco, con 48 pagine ricche di illustrazioni e dense di contenuti, offre un aggiornamento sulle ricerche e gli eventi riguardanti la cultura e soprattutto la storia nel ... lanazione.it scrive