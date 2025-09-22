Torna Curiosando | quando il collezionismo l' oggettistica e il mondo vintage diventano a portata di tutti

ANCONA – Dopo la consueta pausa estiva, il Mercatino Curiosando torna nel cuore di Ancona, in piazza Cavour, per inaugurare una nuova stagione ricca di proposte, curiosità e atmosfere d’altri tempi. L’appuntamento è per sabato 27 e domenica 28 settembre, dalle 9 alle 19, anche in caso di maltempo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it