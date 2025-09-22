Torna BiancoLatte il week end che celebra i sapori e i paesaggi ossolani
Sabato 4 e domenica 5 ottobre a Crodo torna l'appuntamento con BiancoLatte, l'appuntamento che celebra i sapori e i paesaggi dell'Alta Ossola.I pascoli e alpeggi della Valle Antigorio, incastonati tra Piemonte e Svizzera, ospitano decine di allevatori che qui tutelano e valorizzano un lavoro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: torna - biancolatte
Torna la FIERA DEL DISCO ROMA - Music Day Roma 46^ edizione 60 espositori da tutta Italia-solo i migliori 2500mq di esposizione e vendita in più ospiti e formacopie... #fieradeldiscoroma #MusicDayRoma #vinile #collezionismo #cosafarearoma #romaeve - facebook.com Vai su Facebook
12^ edizione di “Biancolatte” in Valle Antigorio. Sabato 4 e domenica 5 Ottobre.; Cosa fare in città: gli eventi del fine settimana del 5 e 6 ottobre; Weekend lungo per visitare Paestum.
A Bergamo torna lo “Sbarazzo”: week-end con tante offerte speciali - Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 settembre nei negozi che aderiscono, riconoscibili ... Scrive bergamonews.it