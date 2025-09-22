Torna BiancoLatte il week end che celebra i sapori e i paesaggi ossolani

Sabato 4 e domenica 5 ottobre a Crodo torna l'appuntamento con BiancoLatte, l'appuntamento che celebra i sapori e i paesaggi dell'Alta Ossola.I pascoli e alpeggi della Valle Antigorio, incastonati tra Piemonte e Svizzera, ospitano decine di allevatori che qui tutelano e valorizzano un lavoro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

