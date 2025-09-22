Torna BiancoLatte il week end che celebra i sapori e i paesaggi ossolani

Sabato 4 e domenica 5 ottobre a Crodo torna l'appuntamento con BiancoLatte, l'appuntamento che celebra i sapori e i paesaggi dell'Alta Ossola.I pascoli e alpeggi della Valle Antigorio, incastonati tra Piemonte e Svizzera, ospitano decine di allevatori che qui tutelano e valorizzano un lavoro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: torna - biancolatte

Torna BiancoLatte, il week end che celebra i sapori e i paesaggi ossolani

Torna il vecchio caro orario invernale ? Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato… Dal Lunedì al Venerdì: 08:15 - 13:00 16:00 - 19:30 Sabato: 09:00 - 13:00 16:00 - 19:30 Domenica: chiuso - facebook.com Vai su Facebook

Torna BiancoLatte, il week end che celebra i sapori e i paesaggi ossolani; Cosa fare in città: gli eventi del fine settimana del 5 e 6 ottobre; Weekend lungo per visitare Paestum.

Torna BiancoLatte, il week end che celebra i sapori e i paesaggi ossolani - Sabato 4 e domenica 5 ottobre a Crodo torna l'appuntamento con BiancoLatte, l'appuntamento che celebra i sapori e i paesaggi dell'Alta Ossola. novaratoday.it scrive