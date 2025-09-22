Torna a Bari la Pigiama Run la corsa solidale organizzata dalla LILT

Torna a Bari la Pigiama Run, la corsacamminata in pigiama organizzata dalla LILT - Lega Italiana per la Lotta con i Tumori della Città Metropolitana di Bari per supportare i bambini malati di tumore e le loro famiglie.A Bari, e in altre 40 città italiane, la Pigiama Run 2025, evento non. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Venite con noi a prendere un caffè a Bari? Si torna per cena..? BARI EXPRESS, ultimissimi posti!!! Info e prenotazioni in agenzia www.auroraviaggi.it 0574 584333 393 0026

Bari si veste di solidarietà con la Pigiama Run 2025: corsa e camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore - Come da tradizione, la corsa e la camminata saranno accompagnate da un village allestito in viale Einaudi, presso l’ingresso del parco, aperto al pubblico dalle 17, con eventi collaterali per grandi e ... Scrive giornaledipuglia.com

