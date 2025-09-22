Torino in piazza per Gaza in migliaia davanti a Porta Nuova | le immagini dall’alto

Piazza Carlo Felice, antistante la stazione Porta Nuova di Torino, gremita di migliaia di studenti e lavoratori, aderenti allo sciopero generale per Gaza indetto dai sindacati di base. L’ingresso principale della stazione è stato chiuso. Due gli striscioni principali. Quello dell’Usb: “ Blocchiamo tutto a difesa della Palestina, a sostegno di Flotilla, contro il riarmo fermiamo il genocidio”. E quello del Cub: “ Non un euro per la guerra “. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

