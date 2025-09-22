Torino in piazza per Gaza in migliaia davanti a Porta Nuova | le immagini dall’alto
Piazza Carlo Felice, antistante la stazione Porta Nuova di Torino, gremita di migliaia di studenti e lavoratori, aderenti allo sciopero generale per Gaza indetto dai sindacati di base. L’ingresso principale della stazione è stato chiuso. Due gli striscioni principali. Quello dell’Usb: “ Blocchiamo tutto a difesa della Palestina, a sostegno di Flotilla, contro il riarmo fermiamo il genocidio”. E quello del Cub: “ Non un euro per la guerra “. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Oltre 5 mila persone sono scese in piazza a #torino per far sentire la propria voce contro il genocidio che sta avvenendo a Gaza e per una Palestina libera - facebook.com Vai su Facebook
La Marina Militare è presente a #Torino, piazza Castello, all'evento "Tennis and Friends" per promuovere uno stile di vita sano e la prevenzione attraverso la diagnosi precoce. Ti aspettiamo al nostro stand informativo! #IlGrandeEquipaggio - X Vai su X
Migliaia a Torino allo sciopero per Gaza, scuole chiuse e traffico in tilt. La protesta sui binari; Torino in piazza per Gaza, in migliaia davanti a Porta Nuova: le immagini dall’alto; Proteste pro Palestina a Torino, traffico in tilt e 7.000 persone in corteo dopo le tensioni al Campus Einaudi.
Sciopero per Gaza a Torino: la manifestazione Blocchiamo tutto! - Sono scesi in migliaia in piazza a Torino, come in tutta Italia, per partecipare alla manifestazione a sostegno della popolazione di Gaza, vessata dalla guerra e dalla fame con lo ... Lo riporta mentelocale.it
Sciopero generale a Torino per Gaza: tensione al Campus Einaudi, migliaia di persone al corteo. Blitz per bloccare il traffico: «O ti levi o ti investo». Le notizie in diretta - Alcune scuole chiuse e alunni rimandati a casa. Da torino.corriere.it