La giudice Roberta Pastore del tribunale di Torino, sezione lavoro, ci ha messo poco a capire che il ricorso che doveva valutare era scritto anche con l’uso dell’intelligenza artificiale. Lo ha respinto ritenendolo “manifestamente infondato” e, sostenendo che si sia agito “in malafede”, ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Torino, condanna del tribunale per un ricorso scritto con l’intelligenza artificiale: “Citazioni astratte” - La giudice Roberta Pastore del tribunale di Torino, sezione lavoro, ci ha messo poco a capire che il ricorso che doveva valutare era scritto anche con l’uso dell’intelligenza artificiale. torinotoday.it scrive
Torino, ricorso scritto con l’IA: il Tribunale lo boccia e multa il ricorrente - Sezione lavoro respinge opposizione: atto confuso e inconferente, sanzione di 500 euro come monito sull’uso dell’IA ... Come scrive giornalelavoce.it