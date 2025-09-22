Top festival Cortona buona la prima

Arezzo, 22 settembre 2025 – Cortona da record tra gusto e convivialità. Il TOP Festival, organizzato da Confcommercio Firenze-Arezzo in collaborazione con il Comune di Cortona e il contributo della Camera di Commercio Arezzo-Siena, ha animato il centro storico con un flusso costante di turisti, famiglie e appassionati, che hanno riempito vie e piazze trasformandole in un palcoscenico a cielo aperto. Un debutto che si è subito imposto come un successo, capace di esaltare le eccellenze del territorio e regalare alla città due giornate di festa condivisa. Sabato 20 e domenica 21 settembre le vie e le piazze di Cortona si sono trasformate in un grande palcoscenico a cielo aperto, con stand attivi dalle 12 a mezzanotte, menu dedicati nei locali, musica live, degustazioni e tante proposte legate ai prodotti d’eccellenza del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

