Top festival Cortona buona la prima
Arezzo, 22 settembre 2025 – Cortona da record tra gusto e convivialità. Il TOP Festival, organizzato da Confcommercio Firenze-Arezzo in collaborazione con il Comune di Cortona e il contributo della Camera di Commercio Arezzo-Siena, ha animato il centro storico con un flusso costante di turisti, famiglie e appassionati, che hanno riempito vie e piazze trasformandole in un palcoscenico a cielo aperto. Un debutto che si è subito imposto come un successo, capace di esaltare le eccellenze del territorio e regalare alla città due giornate di festa condivisa. Sabato 20 e domenica 21 settembre le vie e le piazze di Cortona si sono trasformate in un grande palcoscenico a cielo aperto, con stand attivi dalle 12 a mezzanotte, menu dedicati nei locali, musica live, degustazioni e tante proposte legate ai prodotti d’eccellenza del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: festival - cortona
Intesa Sanpaolo racconta l’acqua al festival della fotografia a Cortona
Cortona Piano Festival 2025: il programma
I capolavori della musica per pianoforte: ecco la terza edizione di Cortona Piano Festival
CORTONA DA IL BENVENUTO AL TOP FESTIVAL È ufficialmente iniziato il TOP Festival, l’evento che per due giorni trasformerà il centro storico di Cortona in un palcoscenico diffuso dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Protagonis - facebook.com Vai su Facebook
Dagli studi a Firenze all’esibizione a Cortona. L’attore fu la star del "Tuscan Sun Festival" nell’estate del 2008: si esibì al Teatro Signorelli Cortona recitando le poesie di Frost in jeans e camicia bianca R G? https://bit.ly/RobertRed - X Vai su X
Top festival Cortona, buona la prima; Successo per la prima edizione di Cortona Top Festival; Le mostre e le feste di paese: tutti gli eventi di oggi.
Tutto pronto per il Top Festival a Cortona: viaggio nelle eccellenze del territorio. Primo appuntamento con la cena sotto le stelle in centro - A Cortona conto alla rovescia per il Top Festival, la rassegna delle eccellenze voluta da Confcommercio Firenze- Secondo corrierediarezzo.it
Top Festival: una vetrina per la città - Cortona sta vivendo il Top Festival, una nuova vetrina per valorizzare la città etrusca: TOP territorio, origine e prodotti. Segnala teletruria.it