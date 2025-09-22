Tonali Juve | retroscena estivo cosa ha frenato l’arrivo del forte centrocampista a Torino Ma in futuro… La rivelazione è chiara sulle mosse del club bianconero!

Tonali Juve: perché il centrocampista non è arrivato a Torino. Retroscena su quanto accaduto in estate e le mosse future della dirigenza. Un sogno sfumato, un appuntamento solo rimandato. Il grande colpo a centrocampo del calciomercato Juve in estate doveva essere Sandro Tonali. A svelare il retroscena è il giornalista Gianni Balzarini, che ha spiegato come il club bianconero abbia a lungo corteggiato il regista della Nazionale, prima di doversi arrendere di fronte a una richiesta economica troppo elevata. Il grande obiettivo per la regia. Non è un segreto che alla Signora manchi un vero e proprio “orchestratore” in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

