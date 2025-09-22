Tomb Raider Anniversary i Trofei per PS4 trapelano in rete è una nuova remaster di Aspyr?
Una scoperta inattesa ha attirato immediatamente le attenzioni dei fan di Lara Croft: in rete è apparsa la lista dei Trofei di Tomb Raider Anniversary per PS4. Questa novità ha ovviamente portato molti ad indurre che il gioco, pubblicato originariamente nel 2007 come remake del primo capitolo, potrebbe presto tornare sulle console moderne con delle novità riguardanti il comparto tecnico. Come leggiamo su True Trophies, la lista che comprende 26 trofei, tra cui il Platino “Refined Raider”, sfide legate ai livelli iconici come il Peru – Lost Valley, la Tomba di Qualopec, il Palazzo di Mida, fino al confronto finale nel Lost Island. 🔗 Leggi su Game-experience.it
