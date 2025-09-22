Tom Holland subisce una commozione cerebrale sul set di Spider-Man | Brand New Day
Tom Holland ha subito un infortunio sul set di Spider-Man: Brand New Day. Il prossimo capitolo della saga dedicata al supereroe ha già suscitato grande interesse per il suo cast, il nuovo costume di Spider-Man, le nuove location e le sue ambizioni. Il pubblico attende con impazienza il prossimo capitolo, con Spider-Man: Brand New Day in uscita il 31 luglio 2026. Come riportato da Deadline, le riprese del prossimo film di Spider-Man sono state interrotte dopo che Tom Holland è stato brevemente ricoverato in ospedale e curato per una lieve commozione cerebrale a Glasgow. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Tom Holland subisce una commozione cerebrale sul set di Spider-Man: Brand New Day.
Tom Holland in ospedale dopo un incidente sul set di Spiderman: stop alle riprese del film - L'attore che interpreta lo storico personaggio dei fumetti è stato portato d'urgenza in ... Lo riporta ilmattino.it
Tom Holland si infortuna sul set di Spider-Man: Brand New Day - Man: Brand New Day subiscono una riorganizzazione per permettere all'attore protagonista un completo recupero. Secondo comingsoon.it