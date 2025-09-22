Tom Holland si infortuna sul set di Spider-Man | Brand New Day

Comingsoon.it | 22 set 2025

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day subiscono una riorganizzazione per permettere all'attore protagonista un completo recupero. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

tom holland infortuna setTom Holland in ospedale, l'incidente sul set di Spiderman: stop alle riprese del film. Come sta l'attore - Lo ha scoperto a proprie spese Tom Holland, 29 anni, protagonista della saga Marvel, che venerdì ... Si legge su msn.com

tom holland infortuna setTom Holland in ospedale dopo un incidente sul set di Spiderman: stop alle riprese del film - L'attore che interpreta lo storico personaggio dei fumetti è stato portato d'urgenza in ospedale venerdì scorso ... Lo riporta msn.com

