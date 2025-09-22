Tom Holland ricoverato in ospedale dopo una caduta sul set di Spider-Man | Brand New Day
L'attore costretto a uno stop forzato dopo aver subito una commozione cerebrale durante le riprese di una complessa scena d'azione, riprese in pausa. La lavorazione di Spider-Man: Brand New Day si è interrotta bruscamente dopo l'incidente occorso sul set a Tom Holland, ricoverato in ospedale a Glasgow in seguito a una caduta. Venerdì le riprese sono state interrotte quando, durante un'acrobazia, Holland è caduto battendo la testa. Dopo la corsa in ospedale è stata accertata una lieve commozione cerebrale e una fonte vicina alla produzione ha affermato che il divo si prenderà una pausa "per precauzione", ma dovrebbe tornare a girare tra qualche giorno, come rivela Deadline. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
