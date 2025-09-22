Tom Holland ricoverato dopo un incidente sul set di Spider-Man | Brand New Day

Secondo quanto riportato da alcune fonti, Tom Holland sarebbe stato ricoverato in ospedale a seguito di un incidente avvenuto durante le riprese di Spider-Man: Brand New Day. Il film, che segna il ritorno dell’attore nei panni dell’Uomo Ragno dopo quattro anni, è attualmente in produzione e rappresenta uno dei titoli Marvel più attesi, destinato a fare da preludio ad Avengers: Doomsday. L’incidente sul set. Come riportato da The Sun, l’attore e una stuntwoman sarebbero stati portati in ospedale venerdì 19 settembre, dopo che Holland avrebbe subito una caduta che gli ha causato un trauma cranico. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

