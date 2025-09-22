Tom Holland ricoverato dopo un incidente sul set del nuovo film di Spiderman | le sue condizioni

Incidente sul set del film del nuovo Spiderman: Brand New Day in arrivo. Ad essere coinvolto proprio l’attore che interpreta il ragno più famoso di Hollywood: il 29enne Tom Holland. Il volto del celebre supereroe Marvel è stato è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo una caduta avvenuta durante le riprese ai Leavesden Studios di Watford, in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’attore avrebbe battuto la testa e riportato una commozione cerebrale. Immediato l’intervento dei soccorsi: un’ambulanza ha trasferito Holland in ospedale per accertamenti e cure. Stop alle riprese. 🔗 Leggi su Open.online