Tom Holland ricoverato dopo un incidente sul set del nuovo film di Spiderman | le sue condizioni
Incidente sul set del film del nuovo Spiderman: Brand New Day in arrivo. Ad essere coinvolto proprio l’attore che interpreta il ragno più famoso di Hollywood: il 29enne Tom Holland. Il volto del celebre supereroe Marvel è stato è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo una caduta avvenuta durante le riprese ai Leavesden Studios di Watford, in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’attore avrebbe battuto la testa e riportato una commozione cerebrale. Immediato l’intervento dei soccorsi: un’ambulanza ha trasferito Holland in ospedale per accertamenti e cure. Stop alle riprese. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: holland - ricoverato
Tom Holland ricoverato in ospedale dopo una caduta sul set di Spider-Man: Brand New Day
Tom Holland ha discusso dei suoi obiettivi futuri al di fuori del mondo del cinema, ribadendo di essere sempre stato una persona molto ambiziosa con tanti sogni da realizzare. Tra tutti, quello che definisce il suo obiettivo di vita riguarda The Brother’s Trust, l’or - facebook.com Vai su Facebook
Tom Holland ricoverato in ospedale dopo una caduta sul set di Spider-Man: Brand New Day; Tom Holland ricoverato dopo un incidente sul set del nuovo film di Spiderman: le sue condizioni; Tom Holland in ospedale dopo un incidente sul set di Spider-Man.
Tom Holland ricoverato in ospedale dopo una caduta sul set di Spider-Man: Brand New Day - L'attore costretto a uno stop forzato dopo aver subito una commozione cerebrale durante le riprese di una complessa scena d'azione, riprese in pausa. Scrive movieplayer.it
Tom Holland in ospedale dopo un incidente sul set di Spider-Man: Brand New Day - Tom Holland, tornato a vestire i panni dell’Uomo Ragno a quattro anni dalla sua ultima apparizione, è stato portato d’urgenza in ospedale ... Come scrive cinematographe.it