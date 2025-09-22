tom holland ricoverato dopo un incidente sul set del nuovo film di spider man

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una caduta sul set. Essere l’Uomo Ragno non sempre significa vivere un’avventura da supereroe. Lo ha imparato sulla propria pelle Tom Holland, 29 anni, volto iconico della saga Marvel, che lo scorso venerdì è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di una brutta caduta durante le riprese di Spider-Man: Brand New Day. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’attore avrebbe battuto la testa mentre si trovava ai Leavesden Studios di Watford. Stop temporaneo alle riprese. Il film, dal valore di 150 milioni di sterline, è stato immediatamente sospeso dopo l’incidente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

