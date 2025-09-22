Tom Holland ricoverato dopo incidente sul set di ‘Spiderman’ | ecco le sue condizioni

Disavventura per Tom Holland sul set di ‘Spiderman: brand new day’, nuovo capitolo della saga sul supereroe della Marvel. L’attore ha battuto la testa dopo essere caduto, riportando una lieve commozione cerebrale e sarebbe stato ricoverato in ospedale. L’incidente ha portato all’interruzione delle riprese, che ricominceranno fra qualche giorno, non appena Holland si sarà completamente ristabilito. Anche una controfigura sarebbe stata coinvolta nello stesso incidente, venendo ricoverata. Per oggi è prevista una riunione della Sony, che produce il film assieme alla Marvel, per elaborare un piano per il futuro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

