Tom Holland incidente sul set di Spider-Man | portato d' urgenza in ospedale come sta

Tom Holland è stato portato d'urgenza in ospedale dopo una caduta avvenuta durante le riprese ai Leavesden Studios di Watford, in Inghilterra, del film del nuovo Spider-man: Brand New Day. Secondo quanto riportato dai media stranieri, l'attore 29enne protagonista del film avrebbe sbattuto la. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: holland - incidente

Tom Holland ricoverato dopo un incidente sul set del nuovo film di Spiderman: le sue condizioni

Tom Holland ricoverato dopo un incidente sul set del nuovo film di Spider-Man

Tom Holland in ospedale, incidente sul set di Spider-Man 4: come sta

Spider-Man: Brand New Day - Incidente sul set, lieve commozione per Tom Holland #Notizie #SpiderManBrandNewDay https://lospaziobianco.it/spider-man-brand-new-day-incidente-sul-set-lieve-commozione-per-tom-holland/… - X Vai su X

Incidente sulla A4, chiusa l'autostrada in direzione Milano per un tir carico di mais ribaltato a Padova - facebook.com Vai su Facebook

Tom Holland ricoverato dopo un incidente sul set del nuovo film di Spiderman: le sue condizioni; Tom Holland in ospedale dopo un incidente sul set di Spider-Man; Tom Holland in ospedale dopo un incidente sul set di Spiderman: stop alle riprese del film.

Corsa in ospedale per Tom Holland: infortunio sul set di Spider-Man: Brand New Day - L’attore britannico, 29 anni, è stato ricoverato a seguito di una commozione cerebrale. Riporta quotidiano.net

Grave incidente Tom Holland sul set di Spider-Man: ricoverato in ospedale/ Cos’è successo e come sta - Man: ricoverato in ospedale, cos'è successo e come sta: "Lieve trauma cerebrale" ... Secondo ilsussidiario.net