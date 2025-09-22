Tom Holland in ospedale incidente sul set di Spider-Man 4 | come sta

Incidente per Tom Holland sul set di Spider-Man: Brand New Day, quarto capitolo sull’Uomo Ragno dei Marvel Studios. Il 29enne britannico ha infatti battuto la testa dopo una caduta e riportato una lieve commozione cerebrale, che ha richiesto un ricovero d’urgenza in ospedale. L’attore si trovava ai Leavesden Studios di Watford, in Inghilterra, dove stava svolgendo un’acrobazia in prima persona, sfortunatamente finita male. Nessun altro è stato coinvolto nell’incidente. Immediato lo stop alle riprese la cui durata tuttavia non è chiara: se il Daily Mail, che per primo ha riportato la notizia, afferma che potrebbe protrarsi anche per diverse settimane, secondo Variety dovrebbe durare solamente alcuni giorni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

