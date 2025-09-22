Tom Holland in ospedale incidente sul set di Spider-Man 4 | come sta
Incidente per Tom Holland sul set di Spider-Man: Brand New Day, quarto capitolo sull’Uomo Ragno dei Marvel Studios. Il 29enne britannico ha infatti battuto la testa dopo una caduta e riportato una lieve commozione cerebrale, che ha richiesto un ricovero d’urgenza in ospedale. L’attore si trovava ai Leavesden Studios di Watford, in Inghilterra, dove stava svolgendo un’acrobazia in prima persona, sfortunatamente finita male. Nessun altro è stato coinvolto nell’incidente. Immediato lo stop alle riprese la cui durata tuttavia non è chiara: se il Daily Mail, che per primo ha riportato la notizia, afferma che potrebbe protrarsi anche per diverse settimane, secondo Variety dovrebbe durare solamente alcuni giorni. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: holland - ospedale
Tom Holland ricoverato in ospedale dopo una caduta sul set di Spider-Man: Brand New Day
Tom Holland ha discusso dei suoi obiettivi futuri al di fuori del mondo del cinema, ribadendo di essere sempre stato una persona molto ambiziosa con tanti sogni da realizzare. Tra tutti, quello che definisce il suo obiettivo di vita riguarda The Brother’s Trust, l’or - facebook.com Vai su Facebook
Tom Holland in ospedale dopo un incidente sul set di Spiderman: stop alle riprese del film; Tom Holland in ospedale dopo un incidente sul set di Spider-Man; Tom Holland d'urgenza in ospedale dopo un incidente sul set del nuovo film di Spiderman.
Tom Holland d'urgenza in ospedale dopo un incidente sul set del nuovo film di Spiderman - Tom Holland è rimasto ferito sul set del nuovo film dell'Uomo Ragno: Spiderman: Brand New Day. Si legge su corrieredellosport.it
Tom Holland, grave incidente sul set: trasportato d’urgenza in ospedale, le sue condizioni - Protagonista della vicenda è Tom Holland, l’attore britannico che da anni interpreta il celebre ... Lo riporta cineblog.it