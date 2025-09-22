Tom Holland in ospedale dopo l'incidente sul set di Spider Man ma non rinuncia al gala con Zendaya
Incidente sul set per Tom Holland, rimasto ferito durante le riprese di Spider-Man: Brand New Day. L’attore 29enne stava girando una scena quando è caduto, battendo la testa. Tom Holland ferito sul set: come sta. È successo venerdì 19 settembre. Tom Holland si è procurato una lieve commozione cerebrale, ed è stato portato con l’ambulanza in ospedale dai Leavesden Studios di Watfrod, in Inghilterra, dove stava girando. Le sue condizioni non sono gravi, secondo quanto riportato dal Sun, ma è stato comunque sottoposto a numerosi controlli prima di essere dimesso. La serata di beneficenza con la fidanzata Zendaya. 🔗 Leggi su Amica.it
Tom Holland ha discusso dei suoi obiettivi futuri al di fuori del mondo del cinema, ribadendo di essere sempre stato una persona molto ambiziosa con tanti sogni da realizzare. Tra tutti, quello che definisce il suo obiettivo di vita riguarda The Brother's Trust
