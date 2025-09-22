tom holland in ospedale dopo l incidente sul set di spider man ma non rinuncia al gala con zendaya

Incidente sul set per Tom Holland, rimasto ferito durante le riprese di Spider-Man: Brand New Day. L’attore 29enne stava girando una scena quando è caduto, battendo la testa. Tom Holland ferito sul set: come sta. È successo venerdì 19 settembre. Tom Holland si è procurato una lieve commozione cerebrale, ed è stato portato con l’ambulanza in ospedale dai Leavesden Studios di Watfrod, in Inghilterra, dove stava girando. Le sue condizioni non sono gravi, secondo quanto riportato dal Sun, ma è stato comunque sottoposto a numerosi controlli prima di essere dimesso. La serata di beneficenza con la fidanzata Zendaya. 🔗 Leggi su Amica.it

