Tom Holland brutta caduta per Spiderman | stop alle riprese come sta l’attore

Ildifforme.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A riportarlo è il Daily Mail, secondo cui l'attore britannico sarebbe stato trasferito d'urgenza in ospedale. Con lui anche una donna, forse una stuntman, che avrebbe riportato anch'essa alcune lezioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

tom holland brutta caduta per spiderman stop alle riprese come sta l8217attore

© Ildifforme.it - Tom Holland, brutta caduta per Spiderman: stop alle riprese, come sta l’attore

In questa notizia si parla di: holland - brutta

Tom Holland ricoverato per un incidente sul set di Spider-Man, come sta l'attore dopo la brutta caduta; Tom Holland in ospedale, l'incidente sul set di Spiderman: Brand New Day; Tom Holland in ospedale dopo un incidente sul set di Spiderman: stop alle riprese del film.

tom holland brutta cadutaTom Holland ricoverato dopo un incidente sul set di Spider-Man, brutta caduta per l’attore - L’attore ha riportato una commozione cerebrale in seguito a una brutta caduta sul set del film. fanpage.it scrive

tom holland brutta cadutaTom Holland ricoverato d’urgenza dopo una brutta caduta sul set di Spider-Man - L’attore ha riportato una commozione cerebrale durante le riprese del nuovo capitolo della saga, costringendo a uno stop temporaneo le riprese del film. Come scrive laprovinciadivarese.it

Cerca Video su questo argomento: Tom Holland Brutta Caduta