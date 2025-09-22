Tognozzi Rio Ave adesso è ufficiale | l’ex Juve è il nuovo direttore del club portoghese Il comunicato con tutti i dettagli

Tognozzi Rio Ave, adesso è ufficiale: l’ex Juve è il nuovo direttore: tutti gli aggiornamenti e il comunicato. Nuova, prestigiosa avventura per Matteo Tognozzi. L’ex responsabile dell’area scouting della Juventus, figura chiave dietro la scoperta di numerosi talenti, riparte dal Portogallo: è stato annunciato ufficialmente come nuovo direttore sportivo del Rio Ave, club che milita nella massima serie portoghese. Per Tognozzi, dirigente italiano di 38 anni, si tratta di un nuovo capitolo in una carriera di respiro internazionale, dopo l’ultima esperienza in Spagna come direttore sportivo del Granada tra il 2023 e il 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tognozzi Rio Ave, adesso è ufficiale: l’ex Juve è il nuovo direttore del club portoghese. Il comunicato con tutti i dettagli

