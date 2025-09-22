Tirare il fiato | in piazzetta Bagnasco la prima presentazione del libro di Elio Carreca
Un noirpsicologico, ambientato a Palermo e Boario Terme, che saprà tenere col fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina. Prima presentazione venerdì 26 settembre in piazzetta Bagnasco per “Tirare il fiato” di Elio Carreca. A dialogare con l'autore saranno Salvatore Li Castri e Giusi Patti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: tirare - fiato
Verona Juve, Tudor prepara alcuni cambi in vista della sfida del Bentegodi: in quattro possono tirare il fiato e partire dalla panchina
Il 25 settembre arriva in tutte le librerie e gli store online “Tirare il fiato” di Elio Carreca, un noir/psicologico, ambientato a Palermo e Boario Terme - facebook.com Vai su Facebook
Prima presentazione 26 settembre in piazzetta Bagnasco per “Tirare il fiato” di Elio Carreca; Prima presentazione 26 settembre in piazzetta Bagnasco per “Tirare il fiato” di Elio Carreca; Salvare i mulini a vento delle saline di Trapani e Paceco.
Prima presentazione 26 settembre in piazzetta Bagnasco per “Tirare il fiato” di Elio Carreca - Un noir/psicologico, ambientato a Palermo e Boario Terme, che saprà tenere col fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina. Da blogsicilia.it
Oroscopo martedì 23 settembre 2025 - Oroscopo del Giorno Martedì 23 Settembre 2025 Segno Favorito del Giorno: Sagittario Un Abbraccio Stellare Lucia Arena ... blogsicilia.it scrive