Tirare il fiato | in piazzetta Bagnasco la prima presentazione del libro di Elio Carreca

Palermotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un noirpsicologico, ambientato a Palermo e Boario Terme, che saprà tenere col fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina. Prima presentazione venerdì 26 settembre in piazzetta Bagnasco per “Tirare il fiato” di Elio Carreca. A dialogare con l'autore saranno Salvatore Li Castri e Giusi Patti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

tirare fiato piazzetta bagnasco

