Tinteggiatura tendenze colori e abbinamenti per l’autunno

Terminata l’estate, stagione in cui si trascorre moltissimo tempo all’aria aperta, l’autunno porta con sé la voglia di entrare in casa e lasciarsi avvolgere da un caldo plaid, ma anche da colori capaci di rispecchiare tale stato d’animo. Le tendenze colori tinteggiatura per l’autunno rispecchiano il mood di una stagione fatta di tonalità avvolgenti, sofisticate e morbide. Tinteggiatura, i colori di tendenza d’autunno. In autunno le pareti si tingono per creare ambienti che siano ricchi di personalità e accoglienti, capaci di evocare il fascino dell’autunno. Ma quali sono i colori più indicati nel 2025? Le nuance da cui partire sono quelle calde, come il bordeaux e il rosso, perfette per regalare energia nelle zone giorno, soprattutto nelle sfumature più morbide. 🔗 Leggi su Dilei.it

