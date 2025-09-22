Tim Burton | Light and Darkness la mostra personale tra luce e oscurità a Firenze

Life&People.it Questo autunno, a Firenze l’arte si fa portale verso mondi fantastici con un’ inedita mostra-evento, che vedrà protagonista uno dei cineasti più affascinanti del nostro tempo: Tim Burton. La XV Florence Biennale, in programma dal 18 al 26 ottobre presso l’imponente Fortezza da Basso, sarà incentrata sul tema “The Sublime Essence of Light and Darkness. Concepts of Dualism and Unity in Contemporary Art and Design”, un’indagine poetica e filosofica sulle forze opposte che definiscono la nostra esistenza. Nel cuore di questa riflessione prende vita “ Tim Burton: Light and Darkness ”, mostra personale del celebre regista e artista statunitense che, reduce dall’esperienza dietro la macchina da presa di “ Mercoledì 2 “, è pronto ad approdare in Italia con la stessa intensità visionaria. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it