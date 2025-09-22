Tim Burton | Light and Darkness la mostra personale tra luce e oscurità a Firenze
Life&People.it Questo autunno, a Firenze l’arte si fa portale verso mondi fantastici con un’ inedita mostra-evento, che vedrà protagonista uno dei cineasti più affascinanti del nostro tempo: Tim Burton. La XV Florence Biennale, in programma dal 18 al 26 ottobre presso l’imponente Fortezza da Basso, sarà incentrata sul tema “The Sublime Essence of Light and Darkness. Concepts of Dualism and Unity in Contemporary Art and Design”, un’indagine poetica e filosofica sulle forze opposte che definiscono la nostra esistenza. Nel cuore di questa riflessione prende vita “ Tim Burton: Light and Darkness ”, mostra personale del celebre regista e artista statunitense che, reduce dall’esperienza dietro la macchina da presa di “ Mercoledì 2 “, è pronto ad approdare in Italia con la stessa intensità visionaria. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
In questa notizia si parla di: burton - light
Tim Burton protagonista alla Florence Biennale con l’inedita mostra personale “Tim Burton: Light and Darkness”
Dal 18 al 26 ottobre la Fortezza da Basso ospita "Tim Burton: Light and Darkness", mostra inedita che racconta i chiaroscuri, le visioni e i mondi surreali del celebre regista e artista americano. - facebook.com Vai su Facebook
Dal 18 al 26 ottobre la Fortezza da Basso ospita "Tim Burton: Light and Darkness", mostra inedita che racconta i chiaroscuri, le visioni e i mondi surreali del celebre regista e artista americano. - X Vai su X
Tim Burton protagonista alla XV Florence Biennale con la mostra inedita “Light and Darkness”; Tim Burton in mostra alla Florence Biennale di Firenze; Tim Burton a Firenze per la mostra Light and Darkness.
Tim Burton a Firenze per la mostra Light and Darkness - Dal 18 al 26 ottobre presso la storica Fortezza da Basso di Firenze, la XV edizione della Florence Biennale accoglierà l’inedita mostra personale “Tim ... Segnala msn.com
Un'inedita mostra di Tim Burton presto a Firenze - Dal 18 al 26 ottobre la Fortezza da Basso ospita "Tim Burton: Light and Darkness", mostra inedita che racconta i chiaroscuri, le visioni e i mondi surreali del celebre regista e artista americano. Scrive arte.sky.it