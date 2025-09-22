TikTok | Trump fa i nomi dei tre patrioti disposti ad acquisirla

Il Presidente americano  Donald Trump   fa tre nomi per l’acquisizione di TikTok USA, la società americana che, in base agli  accordi presi con il leader cinese Xi Jinping, dovrà gestire il social network di origine cinese che fa capo a ByteDance. Nella cordata di investitori, stando a quanto affermato dal Presidente in una intervista al “The Sunday Briefing” di Fox News, ci sarebbero  i Murdoch, padre e figlio, insieme a  Larry Allison, presidente di Oracle, e  Michael Dell, fondatore di Dell Technologies. I tre imprenditori “patrioti” di Trump. “Un uomo di nome Lachlan è coinvolto “, ha esordito Trump nell’intervista, accennando all’imprenditore conservatore, Presidente di  News Corp  e CEO diFox Corporatio n, figlio del magnate di origini australiane  Rupert Murdoch, fondatore di News Corp. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

