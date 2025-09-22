TikTok | Trump fa i nomi dei tre patrioti disposti ad acquisirla

Il Presidente americano Donald Trump fa tre nomi per l’acquisizione di TikTok USA, la società americana che, in base agli accordi presi con il leader cinese Xi Jinping, dovrà gestire il social network di origine cinese che fa capo a ByteDance. Nella cordata di investitori, stando a quanto affermato dal Presidente in una intervista al “The Sunday Briefing” di Fox News, ci sarebbero i Murdoch, padre e figlio, insieme a Larry Allison, presidente di Oracle, e Michael Dell, fondatore di Dell Technologies. I tre imprenditori “patrioti” di Trump. “Un uomo di nome Lachlan è coinvolto “, ha esordito Trump nell’intervista, accennando all’imprenditore conservatore, Presidente di News Corp e CEO diFox Corporatio n, figlio del magnate di origini australiane Rupert Murdoch, fondatore di News Corp. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - TikTok: Trump fa i nomi dei tre “patrioti” disposti ad acquisirla

