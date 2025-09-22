Tifoso dell' Arsenal sfotte Haaland per i capelli e lui se la ride!
All'Emirates finisce 1-1 il match tra i Gunners e il Manchester City. Nel post partita, un tifoso dell'Arsenal ha affiancato il pullman della squadra di Guardiola per prendere in giro Erling Haaland e i suoi capelli. Il norvegese, autore dell'1-0 ha giocato una parte della partita senza il solito laccetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Un tifoso dell'Arsenal ha ripreso il momento in cui il guardalinee spiegava a Calafiori in che modo rimettere la palla in campo per non farsi fischiare il cambio rimessa. Bellissimo. - facebook.com Vai su Facebook
Oggi Lia #Wälti ha salutato l’Arsenal ed i suoi vecchi tifosi. Standing ovation dell’Emirates per la giocatrice che ha trascorso a Londra sette anni. Ora inizia l’avventura con la #JuventusWomen - X Vai su X
Ozil risponde a un tifoso: "Continuerò a giocare dopo l'Arsenal, voglio la Turchia o gli USA" - Mesut Ozil non ha alcuna intenzione di ritirarsi una volta terminato il suo contratto con l'Arsenal, in scadenza il prossimo 30 giugno. Lo riporta m.tuttomercatoweb.com