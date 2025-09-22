Tifoso della Roma preso a calci e a pugni mentre è in moto da alcuni rivali laziali

Un tifoso della Roma è stato preso a calci e a pugni da un gruppo di sostenitori della Lazio. L'aggressione, documentata in un video che è diventato virale, è scoppiata alla fine del derby di Serie A tra le due squadre della capitale. Lo scontro è avvenuto all'altezza di un semaforo mentre la. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: tifoso - roma

Roma, Gasperini non ci crede: un tifoso vuole tatuarsi il suo autografo sul braccio

VIDEO / Roma, Gasperini non ci crede: un tifoso vuole tatuarsi il suo autografo sul braccio

Roma, Gasperini non ci crede: ecco che vuole fare un tifoso giallorosso | VIDEO

Un tifoso della Roma è stato aggredito mentre tornava a casa in sella alla sua moto - facebook.com Vai su Facebook

Non solo grande tifoso della Roma, ma da qualche ora anche Campione Mondiale di Salto in lungo! Mattia Furlani sta letteralmente vivendo un sogno dopo il titolo iridato conquistato a Tokyo, senza dimenticare però che la sua fede è interamente gialloross - X Vai su X

Tifoso della Roma preso a calci e a pugni mentre è in moto da alcuni rivali laziali; Atalanta-Roma, tifoso calcia un rigore a Svilar dopo l'invasione. VIDEO; “Papa Leone XIV è un americano latino. Ama il calcio ed è un grande tifoso di una squadra….

Tifoso della Roma preso a calci e a pugni mentre è in moto da alcuni rivali laziali - La vittima è stata salvata da altri sostenitori biancocelesti ... Riporta today.it

Tifoso della Roma aggredito dai laziali dopo il derby: preso a pugni mentre è fermo in moto al semaforo a Ponte Milvio - Al termine del match le tifoserie si sono incontrate alla fine di ponte milvio (lato flaminio) per un problema di deflusso. Secondo ilmattino.it