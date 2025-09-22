Tifoso della Roma preso a calci e a pugni mentre è in moto da alcuni rivali laziali

Today.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tifoso della Roma è stato preso a calci e a pugni da un gruppo di sostenitori della Lazio. L'aggressione, documentata in un video che è diventato virale, è scoppiata alla fine del derby di Serie A tra le due squadre della capitale. Lo scontro è avvenuto all'altezza di un semaforo mentre la. 🔗 Leggi su Today.it

Tifoso della Roma preso a calci e a pugni mentre è in moto da alcuni rivali laziali; Atalanta-Roma, tifoso calcia un rigore a Svilar dopo l'invasione. VIDEO; “Papa Leone XIV è un americano latino. Ama il calcio ed è un grande tifoso di una squadra….

Tifoso della Roma preso a calci e a pugni mentre è in moto da alcuni rivali laziali - La vittima è stata salvata da altri sostenitori biancocelesti ... Riporta today.it

tifoso roma preso calciTifoso della Roma aggredito dai laziali dopo il derby: preso a pugni mentre è fermo in moto al semaforo a Ponte Milvio - Al termine del match le tifoserie si sono incontrate alla fine di ponte milvio (lato flaminio) per un problema di deflusso. Secondo ilmattino.it

