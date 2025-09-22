Tiffany & Co con Marco Mengoni e Olivia Wilde per un viaggio tra i misteri sconfinati dell' oceano

La maison ha presentato a Milano Blue Book 2025: Sea of Wonder, la collezione annuale di alta gioielleria ispirata al fascino dei fondali marini. Ospiti della serata, Marco Mengoni e Olivia Wilde. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tiffany & Co., con Marco Mengoni e Olivia Wilde per un viaggio tra i misteri sconfinati dell'oceano

In questa notizia si parla di: tiffany - marco

Marco Mengoni e Olivia Wilde all'evento esclusivo per l'inaugurazione della nuova collezione autunnale di @TiffanyAndCo "Blue Book 2025: Sea of Wonder". (Milano, 18.09.2025) Tiffany & Co. - X Vai su X

Marco Mengoni e Olivia Wilde all'evento esclusivo per l'inaugurazione della nuova collezione autunnale di Tiffany&Co "Blue Book 2025: Sea of Wonder". (Milano, 18.09.2025) Tiffany & Co. Marco indossa un total look Ferragamo della collezione S/S 2 - facebook.com Vai su Facebook

Ho fatto (letteralmente) colazione da Tiffany a Milano. Tra un cappuccino e l'inconfondibile azzurro del nuovo Blue Book; Marco Mengoni: «Nessuno deve mettere limiti all’amore, alle emozioni, ai diritti umani. Io mi sento ipereuropeo. E non smetto di prendere posizione; Marco Mengoni a Sanremo 2024 rompe gli schemi formali del presentatore indossando look da super star.

Tiffany & Co., con Marco Mengoni e Olivia Wilde per un viaggio tra i misteri sconfinati dell'oceano - La maison ha presentato a Milano Blue Book 2025: Sea of Wonder, la collezione annuale di alta gioielleria ispirata al fascino dei fondali marini. Si legge su vanityfair.it

Ho fatto (letteralmente) colazione da Tiffany a Milano. Tra un cappuccino e l'inconfondibile azzurro del nuovo Blue Book - Un percorso tra scale di vetro, caffè e sale private per scoprire collane e spille che trasformano anemoni, conchiglie e cavallucci marini in Alta Gioielleria ... Segnala vogue.it