' Ti presento la famiglia Toscanelli' | visite guidate all' Archivio di Stato
L’Archivio di Stato di Pisa apre le porte ai più giovani: alla scoperta dei Toscanelli tra documenti, storia e giochi. In occasione dei 230 anni dalla nascita di Giovanni Battista Toscanelli, l’Archivio di Stato di Pisa propone un ciclo di visite speciali rivolte a bambini e ragazzi, per far. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: presento - famiglia
Ti presento i miei, Jurassic Park o La famiglia Addams? Ecco i migliori film in programma stasera. #staseraintv #guidatv #18settembre - facebook.com Vai su Facebook
'Ti presento la famiglia Toscanelli': visite guidate all'Archivio di Stato; Ti presento la famiglia Toscanelli. Attività per ragazzi; Piano per riaprire il parco di Villa Toscanelli.