Ti farò questa domanda | le intercettazioni tra Scarpinato M5s e Natoli sull’inchiesta Mafia & appalti e Borsellino
«Ti farò questa domanda». Il 28 ottobre del 2023 Roberto Scarpinato dice proprio questo al suo ex collega Gioacchino Natoli in vista della sua convocazione a Palazzo San Macuto per parlare del dossier mafia e appalti davanti alla Commissione Antimafia. «E tu tira fuori questa storia, perché ti farò questa domanda», continuava nell’intercettazione captata durante l’inchiesta della procura di Caltanissetta e che verrà fatta ascoltare stasera da Massimo Giletti su Rai 3 nella seconda stagione de Lo Stato delle Cose. La domanda di Scarpinato era: «Lei sa che rapporti c’erano tra Lima (Felice Lima, ndr ) e Borsellino?». 🔗 Leggi su Open.online
