This is Sicily | a Villa Giulia cinema all' aperto concerti e degustazioni

Palermotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 26 a domenica 28 settembre, a Villa Giulia, si terrà per la prima volta "This is Sicily", un festival, a ingresso gratuito, che racconta la Sicilia valorizzando e promuovendo le sue realtà artistiche, artigianali, agroalimentari ed enogastronomiche.Firmato Utopia • Communication Events. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: this - sicily

Pop up market Sicily, Acireale ti amo: il market pop che non ti aspetti dall''11 al 13 luglio

Riposto, al via nel week end la seconda edizione dello "Street Food Sicily On Tour"

Street Food Sicily on tour: Riposto

This is Sicily: a Villa Giulia cinema all'aperto, concerti e degustazioni; Hotel Villa Giulia di Noto a Discover Italy per aprirsi a nuovi mercati; Sicily food vibes: a Villa Bonfiglio tre giorni di degustazioni e show cooking.

This in Sicily: a Villa Giulia, il primo festival che vuole raccontare l’anima autentica dell’isola - PALERMO – Tra il mare e la città antica, da venerdì 26 a domenica 28 settembre, a Villa Giulia, per la prima volta, in un giardino storico pubblico, un festival che racconta la Sicilia valorizzando e ... Si legge su livesicilia.it

The Best Airbnbs in Sicily Accentuate the Island’s Rich Culture - However, we may receive compensation from retailers and/or from purchases of products through these links. Scrive vogue.com

Cerca Video su questo argomento: This Is Sicily Villa