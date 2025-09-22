Theodora Bugel chi è la moglie di Roberto Ciufoli | Era la mia vicina di casa ogni scusa era buona per bussarle alla porta

Theodora Bugel e Roberto Ciufoli si sono conosciuti nel 2004 grazie ad alcuni amici in comune e alla vicinanza delle loro abitazioni, e da quel momento non si sono più lasciati. “ Stiamo insieme da 20 anni, un grande amore nato come? Lui era il mio vicino di casa, sempre a Roma, lui veniva a bussare spesso, ogni scusa era buona “, aveva raccontato Theodora qualche tempo fa nel corso di un’intervista a Storie Italiane. Di contro, anche Roberto Ciufoli aveva affermato: “ Noi vivevamo alla periferia di Roma, un casale con tanti appartamenti, sapevo di avere la vicina di casa carina ma non la incontravo mai, finalmente un giorno l’ho incontrata e da quel momento è stato un colpo di fulmine “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

