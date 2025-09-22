Themis il primo prototipo di razzo riutilizzabile dell' ESA è pronto per le prove generali di lancio

il primo veicolo dimostrativo che porterà alla prima generazione di razzi riutilizzabili dell'Agenzia Spaziale Europea è stato completato sulla piattaforma di lancio della base di Kiruna in Svezia. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Themis, il primo prototipo di razzo riutilizzabile dell'ESA, è pronto per le prove generali di lancio

BREAKING NEWS #Themis, il dimostratore tecnologico del primo lanciatore riutilizzabile europeo by @ArianeGroup, fotografato sulla rampa del centro spaziale di #Esrange, in Svezia. Per aspera ad astra

