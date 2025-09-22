The Walking Dead | Daryl Dixon 3 intervista a Norman Reedus | Mi sono ispirato a Clint Eastwood

L'attore sta girando in Spagna la quarta e ultima stagione dello spin-off dedicato a Daryl Dixon: anche dopo tanto tempo, non è pronto a dirgli addio. Ecco perché. Su Sky. Daryl Dixon è il personaggio più amato di The Walking Dead. E forse per questo gli è toccato in sorte lo spin-off migliore: The Walking Dead: Daryl Dixon è arrivato alla terza stagione, su Sky e NOW dall'8 settembre, e continua a stupire. Dopo la Francia, in cui Daryl ha ritrovato Carol (Melissa McBride), in questi nuovi episodi lo vediamo arrivare prima in Inghilterra, per poi andare in Spagna. Aver spostato l'ambientazione in Europa è l'intuizione fortunata di questo ramo della saga sugli zombi, ormai iniziata 15 anni fa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

