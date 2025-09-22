The Running Man un dietro le quinte esplosivo!
Eagle Pictures ha diffuso un dietro le quinte esplosivo di The Running Man, il film diretto da Edgar Wright con Glen Powell, e già adattato nel 1987 con l’iconico Arnold Schwarzenegger nel ruolo del protagonista. Il film di Edgar Wright uscirà il 6 novembre distribuito da Eagle Pictures e vede nel cast Glen Powell, William H. Macy, Lee Pace, Emilia Jones, Michael Cera, Daniel Ezra, Jayme Lawson con Colman Domingo e Josh Brolin. La trama di The Running Man. The Running Man è il programma televisivo più seguito al mondo: un reality show estremo in cui i concorrenti, chiamati “Runner”, devono rispettare una sola regola per restare vivi: fuggire per 30 giorni, in diretta TV, braccati da killer professionisti, detti “Cacciatori”, mentre il pubblico, incollato agli schermi, esulta a ogni esecuzione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: running - dietro
Rilasciato un nuovo piccolo featurette dal dietro le quinte di The Running Man, il nuovo film di Edgar Wright. - X Vai su X
Dietro le quinte del Trail delle Cesane! Questa mattina noi del Running Club Fossombrone siamo stati sul campo a prenderci cura dei sentieri del Bosco delle Cesane. Abbiamo pulito e sistemato il primo tratto del percorso, perché ogni atleta possa corre - facebook.com Vai su Facebook
The Running Man: la prima immagine dal backstage della nuova versione di Edgar Wright; The Running Man, Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Glen Powell dal romanzo di Stephen King - HD - Film (2025); The Running Man: Glen Powell superstar contro tutti nel trailer del film tratto da Stephen King.
The Running Man, Tom Cruise ha messo lo zampino anche nel film tratto da Stephen King - Del resto, considerata la sua passione per le corse sul grande schermo, non poteva stare alla larga da un film con questo ... Riporta cinema.everyeye.it
The Running Man, Colman Domingo si unisce al film in un ruolo chiave - The Running Man ha già avviato da tempo le riprese, ma Deadline ha annunciato soltanto di recente l’ingresso di una nuova star che arriva dritta da Euphoria. Secondo comingsoon.it