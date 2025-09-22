The Running Man | guarda una featurette video del film di Edgar Wright tratto dal romanzo di Stephen King

Comingsoon.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei cinema italiani dal 13 novembre questo scatenato film d'azione che vede protagonista il lanciatissimo Glen Powell. Ecco una featurette video di The Running Man. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

The Running Man, un dietro le quinte esplosivo! - Eagle Pictures ha diffuso un dietro le quinte esplosivo di The Running Man, il film diretto da Edgar Wright con Glen Powell, ... Lo riporta cinefilos.it

