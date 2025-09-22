The Mandalorian & Grogu | il primo trailer con Pedro Pascal

The Mandalorian & Grogu: il primo trailer con Pedro Pascal È stato svelato il primo trailer di The Mandalorian & Grogu del regista Jon Favreau, il prossimo film di Star Wars con Pedro Pascal, protagonista della serie Disney+ Mandalorian. The Mandalorian & Grogu è stato annunciato per la prima volta a gennaio 2024 come il prossimo film di “Star Wars” in fase di sviluppo, e la sua uscita nelle sale è prevista per il 22 maggio 2026. Oltre al personaggio mascherato di Pascal, il Mandaloriano, e al suo adorabile aiutante Grogu (meglio conosciuto come Baby Yoda), il cast include anche Sigourney Weaver nel ruolo di una pilota da caccia, Jeremy Allen White in quello del figlio di Jabba the Hutt e Jonny Coyne in quello di un signore della guerra imperiale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

