The Mandalorian & Grogu Din Djarin torna in azione nel primo teaser trailer del film sequel

Din Djarin e il suo fedele apprendista tornano in azione nel primo e tanto atteso teaser trailer di The Mandalorian & Grogu, nei cinema italiani dal 20 maggio 2026. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - The Mandalorian & Grogu, Din Djarin torna in azione nel primo teaser trailer del film sequel

In questa notizia si parla di: mandalorian - grogu

Il trailer di The Mandalorian & Grogu è pronto. Avrebbe dovuto debuttare la settimana appena trascorsa ma, probabilmente, per via dei problemi con Jimmy Kimmel, la Disney ne ha posticipato il rilascio

