The Mandalorian and Grogu tantissima azione e omaggi al passato nel trailer del nuovo film Star Wars

Le avventure del Mandaloriano e del fido Grogu continueranno sul grande schermo, con il ritorno del franchise al cinema previsto per il prossimo maggio Disney ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di The Mandalorian and Grogu, l'attesissimo film spin-off della serie Disney+ The Mandalorian. La pellicola vedrà il ritorno di Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano, alias Din Djarin, impegnato in nuove avventure interstellari al fianco del piccolo Grogu, meglio conosciuto come Baby Yoda. Il trailer, ricco di azione ma con un tono sorprendentemente più leggero rispetto ad altri capitoli della saga, mette Grogu al centro della scena, offrendo numerosi momenti dedicati al personaggio diventato un'icona pop. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Mandalorian and Grogu, tantissima azione e omaggi al passato nel trailer del nuovo film Star Wars

Ian Bryce è il produttore di The Mandalorian and Grogu. In passato ha lavorato a film come Spider-Man, Twister, Transformers, Batman Returns, Salvate il soldato Ryan, Speed e World War Z.

