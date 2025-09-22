the mandalorian and grogu rilasciato il trailer del film che conclude la saga del mandaloriano

È stato rivelato il primo trailer di “The Mandalorian and Grogu” del regista Jon Favreau, il prossimo film di “Star Wars” con protagonista Pedro Pascal, tratto dalla sua serie Disney+ “ Mandalorian “. “The Mandalorian e Grogu” è stato annunciato per la prima volta a gennaio 2024 come il prossimo film di “Star Wars” in fase di sviluppo e dovrebbe arrivare nelle sale il 20 maggio 2026. Oltre al personaggio mascherato del Mandaloriano interpretato da Pascal e al suo adorabile aiutante Grogu (meglio conosciuto come Baby Yoda), il cast include anche Sigourney Weaver nel ruolo di una pilota da caccia, Jeremy Allen White in quello del figlio di Jabba the Hutt, Rotta, e Jonny Coyne in quello di un signore della guerra imperiale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

