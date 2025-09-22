The Mandalorian and Grogu | Il primo trailer del film è qui
Il primo trailer del film Star Wars “ The Mandalorian and Grogu ” è stato finalmente rilasciato. Dopo l’avvincente serie tv andata in onda su Disney+ dal titolo “ The Mandalorian “, il colosso dell’intrattenimento Disney ha da tempo scelto di chiudere le avventure di Grogu e Din Djarin (Pedro Pascal) attraverso un film in live-action. Ed un primo trailer di The Mandalorian and Grogu è finalmente online. Guardate il trailer di The Mandalorian and Grogu qui La trama di The Mandalorian and Grogu. L’Impero del male è caduto e i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia. Mentre la neonata Nuova Repubblica si impegna a proteggere tutto ciò per cui la Ribellione ha combattuto, ha chiesto aiuto al leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e al suo giovane apprendista Grogu. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Perché aspettiamo Star Wars: Starfighter quasi più di The Mandalorian & Grogu
Pedro pascal torna come din djarin nel film di mandalorian e grogu
Grogu ridimensiona le sue abilità in the mandalorian
