Lucasfilm ha appena svelato sul canale YouTube di Star Wars il trailer ufficiale di The Mandalorian and Grogu, attesissimo film che segnerà il ritorno al cinema del franchise ambientato nella Galassia Lontana Lontana. Il film arriverà al cinema a maggio 2026! Ecco il trailer in italiano e in originale. Se il video sotto non parte, cliccate qui per vederlo su YouTube Il trailer in lingua originale Se il video sotto non parte, cliccate qui per vederlo su YouTube Continuate a seguirci per non perdervi gli aggiornamenti sulla galassia di Star Wars e sul film The Mandalorian and Grogu!. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Mandalorian and Grogu: ecco il trailer ufficiale del prossimo film Star Wars!

